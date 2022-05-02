В Испании взломали телефон главы правительства

Телефоны премьер-министра и министра обороны Испании подверглись хакерсокй атаке программой Pegasus.

В Испании были взломаны мобильные телефоны премьер-министра Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает Politico.

Отмечается, что взлом был совершен с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus.

Как заявил глава администрации премьера Испании Феликс Боланьос, в мае и июне 2021 года "внешние" силы взломали мобильную связь правительства. Телефон Санчеса был заражен дважды, из него были извлечены большие объемы данных.

"Когда мы говорим о внешних вмешательствах, мы имеем в виду, что они чужды государственным органам и не имеют судебной санкции какого-либо официального органа. Вот почему мы классифицируем их как незаконные и внешние", - отметил Боланьос.

По его словам, в настоящее время идет расследование, были ли взломаны телефоны других членов правительства.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что с помощью шпионского ПО Pegasus следили за президентами и премьерами.