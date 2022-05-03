Путин может объявить Украине войну - CNN

На сегодня вторжение российской армии в Украину Россия называет "спецоперацией по освобождению Донбасса".

Владимир Путин может объявить мобилизацию в России / EPA / UPG

Существует вероятность, что президент России Владимир Путин в своей речи на День победы 9 мая официально объявит Украине войну. Об этом в ночь на вторник, 3 мая, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По мнению источников, такой шаг позволит российскому лидеру объявить мобилизацию, чтоб отправить большие силы завоевывать восточную и южную Украину.

"Официальное объявление войны 9 мая, согласно российскому законодательству, позволит Путину мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных, которые крайне нужны России на фоне увеличивающегося дефицита живой силы для войны в Украине", - говорится в материале.

Также в издании называют другие варианты следующих действий Кремля с привязкой до сакральной даты.

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"Другие варианты на 9 мая включают в себя аннексию Луганской и Донецкой областей, начало атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем", - пишет CNN.

Отметим, на сегодня вторжение российской армии в Украину Россия называет "спецоперацией по освобождению Донбасса".