Президент Чехии высмеял Путина и его "вторую армию мира"
Президент Чехии Милош Земан высмеял главу РФ Владимира Путина и его "вторую армию мира". Диктатор поверил, что его войска действительно мощные. Слова политика прозвучали в интервью CNN Prima News.
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"Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно… Оказывается, что российская армия гораздо слабее, чем думали эксперты", – говорит Земан.
Говоря о поставках газа из России президент отметил, что Москва зависит от этого. Однако политика иногда бывает иррациональной, потому Кремль может прекратить поставки.
"Не думаю, что Россия прекратит поставки… Но когда-то я публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", – добавил политик.
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По его словам, в долгосрочных национальных интересах Чехия не будет зависима от российского газа. Кроме того, Земан, который раньше относился к мигрантам "с оговоркой", украинских беженцев приветствует. Мол в случае с Украиной в Чехию приезжают женщины с детьми, а арабские беженцы в основном являются мужчинами, а жен с детьми оставляют домом.
Президент также обещает, что поддержка чешского народа "не остынет", если война против рашистов затянется.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ уже задействовала в Украине 65% наземных сил.
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