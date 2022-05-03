Словакия согласилась ремонтировать украинскую военную технику

Оборонный концерн Словакии уже заключил контракты на ремонт украинской техники

Словакия согласилась ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику на своих предприятиях. Эту информацию официально подтвердила представитель Министерства обороны страны Мартина Коваль Какащикова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкие СМИ.

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По информации оборонного ведомства Словакии, обслуживать украинскую бронетехнику будет государственно-акционерное общество "Конструкт-Дефенс". Соответствующий контракт с украинскими структурами словаки уже заключили.

Примечательно, что ранее ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе боевых действий, согласилась Чехия. Кроме того, о ремонте и обслуживании украинской военной техники заявляли в Германии, но пока подробностей на этот счет нет.

Напомним, ранее Словакия передала Украине ЗРК С-300. Таким образом, Братислава до сих пор остается единственной страной мира, которое помогла Украине стратегическими системами ПВО.

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