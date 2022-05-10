Российские губернаторы массово покидают свои посты

За сегодня несколько губернаторов заявили об уходе с должности

Уже пять российских чиновников заявили об уходе с поста / EPA / UPG

В России за один день уже четыре губернатора досрочно сложили свои полномочия, еще один заявил, что не пойдет на следующий срок. Информацией поделились в Интерфакс и росСМИ.

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"Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона", - заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Сергей Жвачкин, глава Томской области, также сегодня заявил о решении покинуть свой пост. Он пояснил свое решение “возрастом”, поскольку ему недавно исполнилось 65 лет.

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Игорь Васильев, губернатор Кировской области, тоже решил уйти в связи с приближением окончания срока полномочий. Васильев решил дальше работать на федеральном уровне.

А вот губернатор Рязанской области Николай Любимов просто сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона.

Также пятый за сегодня губернатор республики Марий Эл Александр Евстифеев недавно заявил о намерении покинуть свой пост.

Напомним, что в России на Первом канале во время концерта к 9 мая показали на экране американских грабителей Бонни и Клайда вместо фронтовиков.

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