У Венгрии нет территориальных претензий к Закарпатью - посол

Посол Венгрии в Украине признает РФ военным агрессором и поддерживают суверенитет украинской земли.

У Венгрии нет территориальных претензий к Закарпатью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Об этом дипломат сообщил в интервью "Эспрессо".

Ийдярто подчеркивает, что Венгрия считает РФ страной-агрессором и поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности и суверенитета. Поэтому на Закарпатье у них нет планов.

"У нас нет никаких территориальных претензий, если речь идет о Закарпатье," - сообщил дипломат.

Военные преступления РФ венгерская сторона осуждает.

“Мы полностью осуждаем все нарушения прав человека в отношении граждан Украины. Мы призываем международное сообщество, а также украинскую сторону провести расследование этих нарушений. Мы выступаем за мир”, - подчеркнул Ийдярто.

Ранее мы писали, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. Однако опросы народа говорят о негативной поддержке.