У Венгрии нет территориальных претензий к Закарпатью - посол
У Венгрии нет территориальных претензий к Закарпатью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Об этом дипломат сообщил в интервью "Эспрессо".
Ийдярто подчеркивает, что Венгрия считает РФ страной-агрессором и поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности и суверенитета. Поэтому на Закарпатье у них нет планов.
"У нас нет никаких территориальных претензий, если речь идет о Закарпатье," - сообщил дипломат.
Военные преступления РФ венгерская сторона осуждает.
“Мы полностью осуждаем все нарушения прав человека в отношении граждан Украины. Мы призываем международное сообщество, а также украинскую сторону провести расследование этих нарушений. Мы выступаем за мир”, - подчеркнул Ийдярто.
Ранее мы писали, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. Однако опросы народа говорят о негативной поддержке.