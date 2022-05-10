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Посол Венгрии сказал, почему его страна не разрешает провозить оружие в Украину

Также дипломат объяснил, почему Венгрия сама не предоставляет оружие Украине
Посол Венгрии сказал, почему его страна не разрешает провозить оружие в Украину
Посол Венгрии высказался о ситуации в Украине / EPA / UPG

Венгрия не разрешает провозить оружие через свою территорию в Украину, чтоб не создать цели для военной активности страны-агрессора. Об этом сегодня заявил в интервью “Еспресо” посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. 

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“Мы считаем, что если позволим провозить оружие через нашу территорию, то создадим цели для военной активности государства-агрессора. И это поставит под угрозу не только приграничные регионы, но и людей, живущих в Закарпатье”, - заявил посол.

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Также посол объяснил, что Венгрия не предоставляет оружие Украине, поскольку не производит его. Он добавил, что поставки осуществляет Великобритания, Германия и многие другие страны. 

Отметим, что сегодня чрезвычайный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто также заявил, что его страна не будет препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. 

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