Путин может ввести военное положение в РФ - разведка США

Причиной может послужить безуспешная война в Украине.

Президент России Владимир Путин, вероятно, может ввести военное положение в РФ. Об этом заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс. Сообщает информационное агентство AFP в Твиттере.

Читайте также: Кулеба назвал одну из главных ошибок Путина

По мнению Хейнс, Путина может подтолкнуть к введению военного положения безуспешная "спецоперация" в Украине.

"Путин, "вероятно", введет военное положение в России для поддержки военных действий," - говорится в сообщении.

Также глава разведки США считает, что российский президент нацелен на длительную войну. Поэтому в ближайшие месяцы Украину может ожидать "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория".

Ранее мы писали, что Лукашенко заявил о развороте на границе с Украиной сил специальных операций. Таким образом Лукашенко реагирует на "20-тысячное войско ВСУ на южном направлении".