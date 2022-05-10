РФ выводит подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь – Генштаб

На одном из стратегически важных направлений боевиков начались проблемы с личным составом.

Россия вывозит личный состав из Харьковской области из-за ощутимых потерь. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерне сводке фронтовой информации.

В Генштабе уточняют, что идет речь о боевиках 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа. Их забрали с фронта на "восстановление".

Также отмечаются нарастающее количество "отказников". Значительная часть контрактников написали рапорты на увольнение.

Ранее мы писали, что ВСУ освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области. О ситуации на фронте по состоянию на 18:00 - в материале Bigmir.