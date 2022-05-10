Беларусь стягивает силы к Украине. Чем это грозит

Минск объявил об угрозе территориальной целостности и начал учения. Эксперты говорят, что Путин вновь пытается непосредственно втянуть Лукашенко в войну.

Генштаб Беларуси объявил об усилении группировки войск в приграничных районах и втором этапе внезапной проверки сил реагирования, связав решение с "наращиванием военного контингента стран Запада вблизи белорусских границ". Вооруженные силы стягиваются к границе с Украиной. Корреспондент.net рассказывает, что это значит.

Лукашенко говорит, что готовит войска к войне

В минобороны Беларуси 10 мая объявили о начале второго этапа внезапной проверки сил быстрого реагирования. Это произошло после встречи представителей министерства с белорусским диктатором Александром Лукашенко, на которой обсуждался гособоронзаказ.

Как сообщил начальник генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич, в рамках этого этапа в Западный и Северо-Западный оперативные районы выдвинулись батальонно-тактические группы, а для их усиления - части противовоздушной обороны, ракетные войска и артиллерия, обеспечивающие их боевую работу.

По словам Гулевича, подразделения сил специальных операций были переброшены на трех тактических направлениях южного направления. То есть, к границе с Украиной.

В то же время минобороны Беларуси объявило о вызове 430 военных на сборы территориальной обороны в Брестской и Гродненской областях.

Объясняя такие решения Гулевич заявил, что США и их союзники наращивают военное присутствие вблизи государственных границ Беларуси.

"Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. В акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Беларуси", - сказал он.

Лукашенко, при этом, отметил, что таким образом Беларусь пытается подготовить свои войска к войне.

"Смысл внезапной этой проверки состоит в том, чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны... Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если не дай бог так будут развиваться события, мы должны отвечать", - сказал он 10 мая.

В целом, проверку боеготовности белорусские военные объясняют тем, что у границ Беларуси, прежде всего в Польше, страны-члены НАТО разместили свои войска численностью 40 тысяч солдат. Речь идет об учениях Защитники Европы и Быстрый ответ. В Минске говорят, что альянс угрожает безопасности и независимости республики.

В Генштабе Вооруженных сил Украины за час до анонса внезапной проверки сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Но добавили, что для проверки готовности один ракетный дивизион 465 ракетной бригады Беларуси перемещается из пункта постоянной дислокации в район назначения.

Минобороны Беларуси заявило о внезапной проверке сил реагирования 4 мая после переговоров Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным

Ведомство страны, которая стала для России плацдарм для нападения и ракетных ударов по Украине (а это более 630 ракет), тогда заверило, что инспекция "не представляет никакой угрозы для европейского сообщества в целом или для соседних стран в частности".

Там также добавили, что запланировано перемещение значительного количества военной техники, могут быть загружены дороги.

"Россия, вероятно, будет пытаться увеличить угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы закрепить украинские силы на севере и не дать сосредоточиться на битве за Донбасс", - сообщили, в свою очередь, в британской разведке.

При этом они не заметили признаков отклонения от нормального цикла учений, чтобы реально представлять угрозу для союзников и партнеров.

После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к начавшемуся вторжению российской армии на территорию Украины. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.

В интервью AP, обнародованном 5 мая, Лукашенко заявил, что не ожидал "затягивания таким образом" войны в Украине и заверил, что сам делает все для того, чтобы остановить боевые действия.

Он также заявил, что война в Украине могла бы быть остановлена в течение недели и даже раньше, "если бы в этом были заинтересованы США и Великобритания".

Непосредственное неучастие в войне против Украины армии Беларуси Лукашенко объяснил тем, что все, что Минск мог и может предложить России, у нее есть. "Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - сказал он.

Подобные заявления в украинском медиапространстве восприняли как желание Лукашенко "соскочить" и признаком очередного падения лояльности Кремлю.

В Пентагоне 6 мая заявили, что пока не видят признаков того, что Беларусь намерена активно участвовать в войне в Украине.

10 мая одновременно с новостями из Беларуси директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса.

Решение Путина сосредоточить военные усилия на востоке Украины, вероятно, является временным шагом, чтобы вернуть инициативу. Возможно, что российский лидер нацелен на увеличение сухопутного коридора - от регионов Донбасса до самопровозглашенной "республики" в Приднестровье, сказала она.

В течение следующих месяцев траектория конфликта может становиться все более непредсказуемой и потенциально нарастающей, заявила Хэйнс.

Глава американской Нацразведки также отметила, что Путину пришлось столкнуться с несоответствием его амбиций потенциалу российской армии, что сделало принятие Москвой решений о действиях России в Украине "ситуативным". Хэйнс считает, что это увеличивает вероятность объявления в России военного положения.

Что говорят эксперты об ожидаемом нападении Беларуси

До сих пор белорусские войска не принимали непосредственного участия в войне России против Украины, однако разговоры об открытии белорусского фронта против Украины идут постоянно.

Как предполагали ранее Военно-воздушные силы Украины, в начале марта российская авиация атаковала белорусскую территорию на украинской границе, вероятно, чтобы втянуть Беларусь в войну.

Беларусь связана с Россией рядом военных соглашений. Теоретически, по документам в рамках ОДКБ белорусские военнослужащие могут быть привлечены к войне России против Украине. Однако в этом случае должен сойтись ряд факторов, отмечает белорусское издание Зеркало.

Во-первых, Кремль должен заявить о факте агрессии Украины на ее территории (инциденты в Белгородской области позволяют это сделать) и запросить соответствующую помощь у союзников по ОДКБ.

Затем главы всех стран-участниц, формирующих контингент коллективных сил оперативного реагирования , должны согласиться оказать такую помощь. Даже если произойдет и это, по белорусским законам направить на службу за пределы страны могут только контрактников по их согласию.

Что касается военной доктрины Союзного государства, то, как говорят эксперты, реального выбора у Беларуси, вступать в войну или нет, не будет.

"В случае реального объявления войны Россией, а сделано это будет скорее всего под предлогом нападения Украины... Беларусь будет рассматривать такое "нападение" как посягательство на Союзное государство в целом и будет предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в распоряжении. Также и с ОДКБ, где такая "агрессия" будет воспринята как [агрессия] против Беларуси, и по просьбе России Беларусь незамедлительно предоставит ей необходимую помощь, включая военную", - написал в своем блоге белорусский эксперт Егор Лебедок.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина предположил, что во время встречи Лукашенко с Путиным российский правитель пытался затянуть Беларусь в войну против Украины.

"... чтобы белорусская армия ударила по направлению Луцк - Львов. Хотя Лукашенко отвертелся еще тогда, когда Путин был на вершине Олимпа - когда война только начиналась. А сегодня он тем более не вмешается, я полагаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", - сказал эксперт.

В интервью Радио НВ Жданов отметил, что учения в Беларуси убеждают его в том, что Лукашенко пытается как можно дальше отдалиться от войны.

"Как говорится, есть представление с одним актером, а здесь представление для одного зрителя. Лукашенко этими внезапными проверками боевой готовности Беларуси пытается показать бурную деятельность перед Путиным. Он имитирует угрозу с Запада, чтобы Путин не требовал от него вмешаться в эту войну и ввести войска в Украину", - сказал он.

Эксперт отметил, что Лукашенко очень опытный и хитрый политик, который понимает, что война против Украины добром для России не кончится.

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов говорит, что белорусские войска способны только на демонстрационные действия - их боеспособность хуже российской. О состоянии белорусской армии подробно в материале Война против Украины: готовы ли белорусы воевать.

"Возможны какие-то провокации, но я не думаю, что это будет настоящее нападение. Если что-то и будет, то это лишь демонстрации с целью удержать украинские войска на границе с Беларусью... Учитывая состояние белорусского войска, их остановит местная тероборона", - сказал Михайлов 24 каналу.

Он подчеркнул, что силы специального назначения Беларуси - это обычные десантники, которых несколько лет назад записали в силы спецопераций. Они несколько боеспособнее других белорусских войск, однако большинство из них - срочники, которые, скорее всего, будут сдаваться в плен или переходить на сторону ВСУ.