При этом, русские родители против изучения истории с первого класса - 49% против 42% положительных.

Россияне в огромном количестве желают, чтобы их детям в школах рассказывали о событиях в Украине как о "спецоперации". Об этом показал опрос "Всероссийского центра изучения общественного мнения" о "патриотическом воспитании".

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Согласно данным опроса "ВЦИОМ", 51% выступает положительно, чтобы детям рассказали кремлевскую пропаганду о "спецоперации" в Украине. 37% выступили против, еще 5% - безразличны.

67% россиян считает, что в школе должны заниматься "патриотическим воспитанием молодежи". Наибольше русские родители проголосовали за поднятие флага и исполнения российского гимна по понедельникам, перед началом уроков" - 59%. Негативно проголосовали 24% и 13% - безразлично.

Ранее мы писали, что рашисты требуют от командования засекретить их данные, доказывающие участие в войне против Украины. Пытаются спрятаться от ответственности не только исполнители, но и отставные военнослужащие, которые участвовали в подготовке к вторжению.