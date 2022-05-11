Половина россиян "за" пропаганду о "спецоперации" в школах - опрос
Россияне в огромном количестве желают, чтобы их детям в школах рассказывали о событиях в Украине как о "спецоперации". Об этом показал опрос "Всероссийского центра изучения общественного мнения" о "патриотическом воспитании".
Читайте также: Свыше 50% поляк поддерживают идею ввести войска в Украину - опросСогласно данным опроса "ВЦИОМ", 51% выступает положительно, чтобы детям рассказали кремлевскую пропаганду о "спецоперации" в Украине. 37% выступили против, еще 5% - безразличны.
67% россиян считает, что в школе должны заниматься "патриотическим воспитанием молодежи". Наибольше русские родители проголосовали за поднятие флага и исполнения российского гимна по понедельникам, перед началом уроков" - 59%. Негативно проголосовали 24% и 13% - безразлично.
Ранее мы писали, что рашисты требуют от командования засекретить их данные, доказывающие участие в войне против Украины. Пытаются спрятаться от ответственности не только исполнители, но и отставные военнослужащие, которые участвовали в подготовке к вторжению.