Боевики требуют засекретить их участие в войне - разведка

Солдаты РФ осознают, что им не удастся избежать наказания за военные преступления в Украине.

Российские боевики требуют от командования засекретить их данные, доказывающие участие в войне против Украины. Представители оккупационной армии понимают, что им не удастся избежать безнаказанности за военные преступления против украинского народа. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Наибольше отмечают в ГУР подобных обращений среди личного состава в частях воздушно-космических сил РФ. Стараются спрятаться от будущей уголовной ответственности за военные преступления и геноцид на территории Украины не только исполнители, но и отставные военнослужащие, которые участвовали в подготовке к вторжению.

В разведке уже установили имена военных преступников - военнослужащие 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), место дислокации: аэродром "Хурба" Хабаровского края. Большинство из них осуществляют ракетно-бомбовые удары по Украине с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также с российских аэродромов "Борисоглебск" и "Мариновка".

Российские оккупанты пытаются избежать наказания за убийство мирных жителей, требуя от командования подделки документов или предоставления справок о якобы пребывании в это время на больничном или в отпуске. Некоторые летчики вовсе просят подделать документы, что на момент вторжения вообще не проходили службу в части.

Ранее мы писали, что российские боевики обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области за 10 мая. В результате - разрушения 45 зданий, а также погибшие и раненые.