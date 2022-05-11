Почта
 

В правящей партии Германии выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС

Немецкие политики считают, что Украина нуждается в поддержке
В правящей партии Германии выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС
Политики считают, что Украина нуждается в поддержке / EPA / UPG

Несколько политиков из партии Шольца поддержали ускоренную процедуру членства Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает Spiegel. 

"Это не помогает Украине, если мы сейчас говорим о десятилетиях. Это страна в состоянии войны, которая нуждается в поощрении. Вот где перспектива может быть полезна", - заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот. 

Политик отметил, что Украине известно, что вступление в ЕС - это “длинный и трудный путь”.  

Еще одна представительница партии СДПГ Катарина Барли, вице-президент Европейского парламента, считает, что сложно предсказать время вступления Украины. Однако, как заявила Барли, Украину прежде нужно поддержать в необходимых изменениях для готовности вступить в Европейский Союз, чтоб страна  достигла нужного для этого уровня.  

"Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы ее поддержать", - отметила политик.  

Напомним, что, как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Германия поддерживает полноправное членство Украины в ЕС, путь для вступления Украины в содружество будет найден.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK