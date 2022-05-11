Россия "совершенно не хочет войны" в Европе - Лавров

Лавров обсудил вероятность войны в Европе на пресс-конференции в Омане

Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны в Европе, но обратил внимание на заявления Запада о необходимости нанесения поражения РФ. Об этом глава российского МИД сказал во время пресс-конференции в столице Омана, как сообщает Интерфакс.

"Если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим", - заявил Сергей Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что "именно Запад постоянно настойчиво заявляет о том, что в этой ситуации надо нанести России поражение".

При этом, ранее Сергей Лавров намекал на обратное, и говорил об опасности более широкой, даже ядерной войны. Американский президент Джо Байден назвал тогда риторику Лаврова "безответственной".

Отметим, что МИД России отрицает, что российские войска могут применить ядерное оружие против Украины, возможность чего ранее не исключил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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