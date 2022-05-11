Минобороны РФ рассылает в школы солдат-отказников письма "позора"

Солдат, отказывающихся воевать в Украине, становится все больше

Минобороны РФ рассылает в школы, где учились военные, "письма позора". Иллюстративное фото / EPA / UPG

Минобороны РФ рассылает в российские школы, где учились солдаты, письма “позора”. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Telegram-канале.

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Он опубликовал пример такого письма. Российское военное руководство отправило его директору школы в поселке Новошахтенский Приморского края РФ.

В письме сказано, что “гвардии ефрейтор Детков Иван Александрович” во время нахождения в зоне боевых действий “проявил не свойственные воину десантнику малодушие и трусость, в конечном итоге, предательство”. Военный, как сказано в письме, “отказался выполнять специальные задачи”, чем опозорил честь региона.

Такие письма, вероятно, являются последствием массовых отказов российских солдат выполнять боевые задачи в войне против Украины.

Письмо, поступившее в российскую школу / t.me/Pravda_Gerashchenko

Ранее сообщали, что российские боевики, которых отправили воевать против Украины, перестают доверять своему военному руководству. Они чувствуют себя брошенными собственным командованием.

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