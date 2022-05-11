Минобороны РФ рассылает в школы солдат-отказников письма "позора"
Минобороны РФ рассылает в российские школы, где учились солдаты, письма “позора”. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Telegram-канале.
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Он опубликовал пример такого письма. Российское военное руководство отправило его директору школы в поселке Новошахтенский Приморского края РФ.
В письме сказано, что “гвардии ефрейтор Детков Иван Александрович” во время нахождения в зоне боевых действий “проявил не свойственные воину десантнику малодушие и трусость, в конечном итоге, предательство”. Военный, как сказано в письме, “отказался выполнять специальные задачи”, чем опозорил честь региона.
Такие письма, вероятно, являются последствием массовых отказов российских солдат выполнять боевые задачи в войне против Украины.
Ранее сообщали, что российские боевики, которых отправили воевать против Украины, перестают доверять своему военному руководству. Они чувствуют себя брошенными собственным командованием.
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