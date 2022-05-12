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В Словении на химзаводе прогремел мощный взрыв: много пострадавших

В результате взрыва на заводе пострадали более 20 человек
В Словении на химзаводе прогремел мощный взрыв: много пострадавших
В социальных сетях появились фото взрыва / facebook.com/robert.latn

Сегодня около 08:35 в Словении в центре города Кочевья на химическом заводе Melamin произошел мощный взрыв и пожар, в результате чего более 20 человек получили ранения. Об этом сообщает RTV Slovenia. 

Как сообщили в Управлении защиты и спасения, больше 20 человек пострадали, два человека с тяжелыми травмами вертолетом были госпитализированы. Еще два человека пропали без вести. 

Взрыв был такой силы, что на соседних домах обвалилась штукатурка, а в зданиях медицинского центра и дома престарелых вышибло окна. 

Пожар удалось потушить к 10:00, огонь и взрывная волна сильно разрушили предприятие. Тем не менее, специалисты сообщают, что окружающей среде ничего не грозит, но жителей пока просят оставаться дома. По информации СМИ, причиной происшествия мог стать взрыв котла, по другой версии - взрыв произошел в резервуаре.  

Напомним, что сегодня в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края России в воинской части прогремел взрыв. Сообщалось об одном погибшем. 

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