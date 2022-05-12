В России произошел взрыв в воинской части: есть жертвы

Из-за взрыва как минимум один человек погиб, еще 8 пострадали

В поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края России в воинской части прогремел взрыв. Об этом сообщают РосСМИ.

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По предварительной информации, известно как минимум об одном погибшем и еще восемь человек обратились за медицинской помощью.

Есть информация, что мог взорваться порох, что в результате стало причиной пожара. Это произошло, якобы во время разгрузки боеприпасов.

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Как сообщают провластные российские СМИ, причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами". Информация об инциденте еще уточняется.

Напомним, что в российском Белгородев конце апреля были слышны взрывы, работали системы ПВО. По предварительным данным, горел склад боеприпасов. Тогда советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию, заявив, что инциденты со взрывами на складах с оружием и нефтебазах в России будут продолжаться, и ответственной за это является сама Россия.

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