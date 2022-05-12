Бунт в ВС РФ достигает массовости: Кремль отправляет "карателей" для своих

Чтобы угомонить "отказников", власть отправляет генералов, которые устраивают "показательные суды".

Бунты российских "отказников" набирают больших размахов. Чтобы их подавить, Кремль отправляет в Украину "опытных карателей". В перехвате СБУ сын-боевик рассказывает отцу о "показательных судах", которые все равно кардинально не меняют ситуацию. Солдаты массово отказываются от наступлений в горячих точках.

Россиянин сообщил, что в Украине был генерал Мурадов. Получил славу как жестокий боевик после командования ВС РФ в Сирии.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, руки, на*уй, связал, бл*дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на*уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли," - рассказал оккупант.

Однако даже это не влияет на "отказников" - их все равно возвращают домой. Поэтому и "герой" телефонного перехвата надеется на скорый "отпуск".

Ранее мы писали, что добровольцы из организации "Карпатская Сечь" опубликовали ролик, как уничтожают российских боевиков на южном направлении. После сброшенных "ВОГ-17" есть раненые и погибшие среди российских оккупантов.