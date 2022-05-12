Добровольцы показали, как ликвидировали боевиков с дрона на южном направлении - видео

Украинские военные смогли обезвредить личный состав врага и заставить "побегать".

Украинские добровольцы из организации "Карпатская Сечь" опубликовали ролик, как уничтожают российских боевиков на южном направлении. Военные показали запись, как заставили "побегать" врага от сброшенных с неба противопехотных боеприпасов. Ролик появился в группе организации в Фейсбуке.

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Как можно увидеть на видео, военные подписали боеприпасы именами своих погибших побратимов. Защитники прикрепили к дрону "ВОГ-17" и сбросили на врагов, которые пытались безуспешно спрятаться в поле. В добровольческом подразделении сообщают, что есть раненые и погибшие среди личного состава рашистов.

"Уничтожаем врага там, где они того не ждут. Российская орда поплатится за каждого убитого побратима," - говорится в подписи к видео.

Ранее мы писали, что у армии РФ не получается полностью восстановить подразделения, которые были выведены из Украины. В связи с чем им начали поставлять вооружение, которое изготовлялось в 1950-60 года.