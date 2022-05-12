В ЕС сообщили, когда отправят Украине второй транш помощи в 600 млн евро

Европейский Союз в этом месяце передаст Украине макрофинансовую помощь

ЕС предоставит второй транш помощи в 600 млн евро для Украины до 20 мая. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Шпинант на брифинге в Брюсселе.

Как сообщила Шпинант, главный орган исполнительной власти ЕС принял необходимое решение для предоставления второго транша программы чрезвычайной макрофинансовой помощи.

“Второй транш равен 600 млн евро. Практическая выплата этой суммы ожидается до 20 мая", - отметила пресс-секретарь.

Также, как сообщила Дана Шпинант, Еврокомиссия решила создать транспортные “линии солидарности” для помощи Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции. И эти предложения будут подробно представлены уже в течение дня.

Напомним, что вчера в Еврокомиссии озвучили, что для реконструкции разрушенной россиянами инфраструктуры в Украине потребуется от 500 до 600 миллиардов евро.

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