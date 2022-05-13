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В Ницце украинцев арестовали за самозахват виллы россиянина

Трое украинцев и чеченец решили, что война и неправильное гражданство владельца - достаточный повод для незаконного вторжения
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Ницце украинцев арестовали за самозахват виллы россиянина
Иллюстративное фото / wikimedia.org

В курортном французском городе Ницца полиция арестовала троих украинцев и одного чеченца, которые самовольно поселились на частной вилле, принадлежащей гражданину России. Об этом сообщило в пятницу издание Nice-Matin.

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По информации издания, вилла расположена в одном из лучших районов Ниццы с панорамным видом на море. Впрочем, в имении нет ни бассейна, ни теннисного корта, как у других, более роскошных поместий россиян вокруг.

Сообщается, что две семейные пары самовольно проникли на виллу, сменили замки и просто поселились там. Их пребывание в доме обнаружил друг законного владельца. Он же вызвал полицию, которая и задержала непрошенных гостей.

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Свои действия украинцы оправдывали российским вторжением в Украину и тем фактом, что владельцем виллы является гражданин РФ. 

В издании подтвердили, что домом действительно владеет 57-летний бизнесмен из Москвы. Однако никаких санкций ЕС в его отношении не вводилось.

Напомним, в Берлине девушки пристегнулись к забору у Бундестага. Они скандировали призывы к спасению Мариуполя.

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