В Берлине девушки пристегнулись к забору у Бундестага: скандируют о Мариуполе
Девушки провели акцию возле правительственного здания в Германии.
Девушки приковали себя к забору возле Бундестага в рамках акции поддержки, посвященной Мариуполю. Об этом сообщает украинский патриот и активист Евгений Карась.
По его информации, акция в Берлине была не анонсированной, однако после интервью четырех организаторок присоединились и другие девушки.
Помимо того, что девушки в "крови", их главный посыл - это призвать мир к спасению и эвакуации всех - гражданских и военных из блокадного Мариуполя.
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