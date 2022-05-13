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В Берлине девушки пристегнулись к забору у Бундестага: скандируют о Мариуполе

Девушки провели акцию возле правительственного здания в Германии.
В Берлине девушки пристегнулись к забору у Бундестага: скандируют о Мариуполе
"Азовсталь" не дают деблокировать россияне. / Полк Азов

Девушки приковали себя к забору возле Бундестага в рамках акции поддержки, посвященной Мариуполю. Об этом сообщает украинский патриот и активист Евгений Карась.

Акция у Бундестага. / t.me/KARAS_EVGEN
Акция у Бундестага. / t.me/KARAS_EVGEN

По его информации, акция в Берлине была не анонсированной, однако после интервью четырех организаторок присоединились и другие девушки.

Помимо того, что девушки в "крови", их главный посыл - это призвать мир к спасению и эвакуации всех - гражданских и военных из блокадного Мариуполя.

Акция у Бундестага. / t.me/KARAS_EVGEN
Акция у Бундестага. / t.me/KARAS_EVGEN

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