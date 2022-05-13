РФ хочет заключить с Украиной и Западом новое крупное соглашение - советник Эрдогана

У турецкого президента сообщают, что Путин хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с западными странами.

Советник президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что РФ хочет сесть за стол переговоров и заключить новое крупное соглашение не только с Украиной, но и с Западом. Об этом пишет местное издание Türkiye.

Однако возможность проведения переговоров такого уровня будет зависеть от позиций сторон, включая Европу и США.

"Мы осознаем, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, в конце концов, войне, не восстановив здесь правильный баланс," - подчеркнул Калын.

По мнению советника Эрдогана, необходимо, чтобы "все стороны, включая Европой и США, имели конструктивную позицию", тогда переговоры могут произойти.

"Осознавая это, мы также ведем интенсивный дипломатический трафик с нашими европейскими и американскими коллегами," - сообщил Калын.

В Турции считают, что очная встреча Зеленского и Путина возможна только в том случае, если будет прогресс на переговорах делегаций Украины и РФ.

"Для того, чтобы главы государств России и Украины встретились лицом к лицу, необходимо выполнить определенные условия и добиться определенного прогресса в переговорах. В рамках Стамбульского процесса пройден определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться путем переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и настойчивость," - заявил главный советник президента Турции.

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