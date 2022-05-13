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В РФ заявили, что Польша следующая в "очереди на денацификацию"

Депутат Госдумы в открытую пригрозил Польше войной.
В РФ заявили, что Польша следующая в "очереди на денацификацию"
Морозов пригрозил Польше войной. / Википедия

Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов в открытую пригрозил Польше войной. Российский политик заявил, что из-за своих высказываний страна может оказаться следующей в очереди на "денацификацию". Об этом Морозов написал в телеграм-канале.

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Нардепа зацепили слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает русский мир "раковой опухолью". 

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины," - заявил кремлевский подданный.

Ранее мы писали, что российские боевики убивают украинских военнопленных. В перехваченном разговоре стало известно, как рашисты расстреляли военного после его просьбы сходить в туалет.

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