США проведут ротацию военнослужащих в Европе

Общая численность американских войск в Европе останется на уровне около 100 тысяч человек.

Соединенные Штаты проведут ротацию своих войск в Европе в ближайшие недели и месяцы. Об этом в пятницу, 13 мая, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже в ближайшие месяцы этим летом", - сообщил он.

Кирби отметил, что ротация носит запланированный характер и является заменой подразделений.

"США продолжают курс в поддержку сильного сдерживания и оборонительного позиционирования на восточном фланге НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть более 10 тысяч военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят армейские подразделения на европейском театре операций", - сказал он.

Бригада боевой авиации 1-й бронетанковой дивизии, состоящая из примерно 1800 военнослужащих из Форт-Блисса, штат Техас, заменит 1-ю воздушную кавалерийскую бригаду в поддержку приверженности Соединенных Штатов к Атлантической решимости.

Боевая группа 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Кембелл, штат Кентукки, разместит около 4200 солдат, чтобы заменить боевую группу 3-й пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше.

Боевая группа 3-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худ, штат Техас, развернет примерно 4200 солдат, чтобы заменить 1-ю бронетанковую бригаду 3-й пехотной дивизии в Германии.

Штаб 101-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, развернется вместо штаба 82-й воздушно-десантной дивизии в зоне ответственности EUCOM. Это около 500 солдат.

Ранее сообщалось, что Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину, если Сенат США не одобрит проект оказания помощи Киеву.

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