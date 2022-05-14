Запад объявил России тотальную гибридную войну - Лавров
Запад начал против России "тотальную гибридную войну", но Москва "принимает вызов". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.
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"Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия ощутят все без исключения", - заявил Лавров.
По его словам, Россия все делает, чтобы не допустить прямого столкновения с Западом, однако "если вызов брошен, мы его, конечно, принимаем".
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"К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", - отметил Лавров.
Напомним, ранее Лавров заявил, что Россия "совершенно не хочет войны" в Европе. Лавров обсудил вероятность войны в Европе на пресс-конференции в Омане.
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