Запад объявил России тотальную гибридную войну - Лавров

В МИД РФ заверили, что Россия принимает вызов, якобы брошенный Западом

Запад начал против России "тотальную гибридную войну", но Москва "принимает вызов". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

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"Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия ощутят все без исключения", - заявил Лавров.

По его словам, Россия все делает, чтобы не допустить прямого столкновения с Западом, однако "если вызов брошен, мы его, конечно, принимаем".

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"К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", - отметил Лавров.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Россия "совершенно не хочет войны" в Европе. Лавров обсудил вероятность войны в Европе на пресс-конференции в Омане.

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