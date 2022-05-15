В Белгороде находят листовки, где требуют присоединить город к Харьковщине
В приграничном городе с Украиной Белгороде начали появляться листовки, в которых говорится о "Белгородской народной республике", которая "должна" стать частью Харьковской области. Фотографии с брошурами публикуют в сети.
Инициатором, вероятнее всего, является легион "Свобода России". Это добровольцы-россияне, которые прибывали в Украину воевать против путинской России, под "мирным российским флагом" без красной полоски.
В листовках инициаторы призывают восстановить историческую справедливость - вернуть Белгород в "лоно Харьковской области", а также создать "Белгородскую народную республику", в основе герба которой - украинский тризуб.
Стоит отметить, что после заключения Брестского мира после Первой мировой войны, Белгород включили в состав Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского. После того, как большевики оккупировали Украину, свергли Скоропатского и разместили в городе временное Рабоче-Крестьянское правительство Украины под руководством Г. Л. Пятакова, Белгород даже был столицей Украины.
В 1919 году Харьков признал Белгород территорией России.
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