Путин анонсировал серию новых военных учений на осень

Президент РФ Владимир Путин сегодня созвал саммит ОДКБ

Российский президент Владимир Путин сегодня заявил, что осенью пройдет целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом он сообщил сегодня на саммите ОДКБ, как пишут росСМИ.

Путин отметил, что государства будут заниматься "вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур".

Также глава страны-агрессора добавил, эти учения пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, а количество таких учений будет только увеличиваться. Отметим, что в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

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Напомним, что сегодня Кремль признал, что Россия имеет территориальный спор с Украиной. Ранее в Москве категорически настаивали на том, что вопрос Крыма закрыт.

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