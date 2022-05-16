У Путина признали наличие территориального спора с Украиной

Ранее Кремль категорически заявлял, что вопрос Крыма закрыт навсегда

Кремль признал, что Россия имеет территориальный спор с Украиной. Ранее в Москве категорически настаивали на том, что вопрос Крыма закрыт. Как пишут российские СМИ, соответствующее заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Кремль обвинил Украину в территориальных притязаниях к РФ

Отмечается, что пресс-секретарь Кремля комментировал для журналистов вступление Швеции и Финляндии в НАТО в контексте появления новых угроз для России.

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента", - заявил он.

Напомним, в конце марта Кремль заявлял, что обсуждение Крыма в рамках мирных переговоров исключено. Российская сторона пока не видит близкого мира в развязанной Кремлем войне.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.