Сегодня в Москве Путин собрал своих последних союзников, чтобы обсудить повестку дня

Странам ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) следует по примеру Китая отключиться от глобального интернета в целях повышения информационной безопасности и борьбы с фейками. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время саммита ОДКБ в Москве, пишет БелТа.

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"Против нас сейчас развернута гибридная война, составляющей частью которой является информационная война... Может быть, надо пойти по пути Китая в информационной борьбе в интернете", - сказал он.

Также Лукашенко предложил “активнее продвигать ОДКБ” в социальных сетях для “реагирования на фейки и информационные угрозы”.

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Для справки. В Китае действует строгая цензура в интернете, а доступ к западным соцсетям и сайтам заблокирован так называемым “Великим китайским файрволом”. Хотя технически китайский сегмент интернета соединен с глобальной сетью, на практике он представляет собой изолированную от остального мира и жестко контролируемую информационную среду.

Напомним, Лукашенко восхитился украинскими бойцами. Белорусский президент признал, что украинские военные наносят "разительные удары", и их тактика достойна изучения.

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