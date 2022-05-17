Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Это серьезный шаг для страны, со слов министра иностранных дел

Сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает SVT.

"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", - сообщил министр.

Как заявила Линде, заявка ее страны будет подана вместе с заявкой Финляндии. Голосование финского парламента ожидается уже сегодня вечером.

До этого шведское правительство официально приняло решение, что Швеция после почти двухсотлетнего нейтралитета подаст заявку на членство в НАТО, а в финском парламенте до позднего вечера продолжались дискуссии о вступлении.

В итоге, большинство парламентариев поддержали этот шаг. Президент Финляндии Саули Ниинисте, который принимает окончательное решение, скорее всего, примет его дистанционно, поскольку прибывает с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

Напомним, что не все страны поддерживают расширение НАТО. Так, Турция не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом вчера решительно заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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