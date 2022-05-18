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Президент Азербайджана анонсировал мирный договор с Арменией

Долгие годы страны спорят насчет территории Нагорного Карабаха.
Президент Азербайджана анонсировал мирный договор с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. / Телеграм

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о желании помириться с Арменией. Об этом лидер страны заявил разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Алиев анонсировал мирный договор с Арменией. Напомним, что у стран длительный вооруженный конфликт по поводу Нагорного Карабаха.

"Мы хотим подписать мирный договор с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды," — подчеркнул  Ильхам Алиев.

Ранее мы писали, что боевики анонсировали, что планируют делать с разрушенным Мариуполем. Пашилин заявил, что "Азовсталь" точно снесут.

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