Европарламент призовет ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

В Европарламенте хотят расширить санкционный список ЕС

В Европейском парламенте хотят расширить санкционный список ЕС, в том числе за счет включения в него бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает Die Welt.

"После отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях они "настоятельно требуют, чтобы другие, такие как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое", - сказано в проекте резолюции.

Карин Кнайсль - австрийский политик, который сейчас является членом наблюдательного совета российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Герхард Шредер занимает там пост председателя наблюдательного совета.

Депутаты Европарламента призывают Совет ЕС "расширить список лиц, затронутых санкциями ЕС, за счет включения в него европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские средства", если Шредер и Кнайсль примут решение остаться на своих постах.

"Бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего государства после своего срока", - заявил депутат Европарламента Штефан Бергер.

Напомним, что Австралия ввела санкции против ряда российских организаций, госслужащих и пропагандистов.

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