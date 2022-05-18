Австралия ввела новые санкции против России
В санкционном списке оказались российские пропагандисты, чиновники и два белорусских военных предприятия.
Австралия ввела санкции против ряда российских организаций, госслужащих и пропагандистов. Об этом сообщает 7News.
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В санкционный список попали:
- пропагандист Дмитрий Киселев;
- гендиректор RT Алексей Николов;
- журналист и ведущий Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергей Брилев;
- гендиректор холдинга Газпром-медиа Александр Жаров;
- телеведущий Михаил Леонтьев;
- военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.
Также санкции введены против директора Музея Победы Александра Школьника, временнои сполняющего обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Николая Богдановского.
Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".
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