Австралия ввела новые санкции против России

В санкционном списке оказались российские пропагандисты, чиновники и два белорусских военных предприятия.

Австралия ввела санкции против ряда российских организаций, госслужащих и пропагандистов. Об этом сообщает 7News.

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В санкционный список попали:

пропагандист Дмитрий Киселев;

гендиректор RT Алексей Николов;

журналист и ведущий Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергей Брилев;

гендиректор холдинга Газпром-медиа Александр Жаров;

телеведущий Михаил Леонтьев;

военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Также санкции введены против директора Музея Победы Александра Школьника, временнои сполняющего обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Николая Богдановского.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".