Россия высылает более 20 испанских дипломатов

Дипломаты за неделю должны покинуть территорию России

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса. Ему объявили о высылке 27 испанских дипломатов из России. Об этом сообщили в МИД РФ.

Известно, что Испания ранее уже выслала российских дипломатов из страны. В ответ на этот шаг Россия решила также выслать 27 испанских дипломатов.

"С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании persona non grata", - сказано в сообщении МИД РФ.

При этом в российском МИД заявили, что высылка дипломатов РФ негативно отразится на российско-испанских отношениях. Испанским дипломатам предоставили семидневный срок на то, чтобы покинуть территорию России.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, говоря об остановке мирных переговоров с Украиной, обвинил в этом Киев.

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