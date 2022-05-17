МИД РФ обвинило в остановке мирных переговоров Украину

Процесс не идет ни в каком виде, говорят в ведомстве.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, говоря об остановке мирных переговоров с Украиной, обвинил в этом Киев. Его слова передают росСМИ.

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Так, Руденко подтверждает, что в данный момент переговоры не продолжаются.

"Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (переговоры не идут)", – пытается убеждать дипломат.

Вместе с этим он отмечает, якобы Киев так и не ответил на проект мирного договора, который был передан российской стороной.

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Отметим, ранее этот фейк опровергал даже президент Владимир Зеленский. Москва в действительности никогда не передавала Украине свой проект договора. Зеленский сравнил подобные заявления Москвы с "игрой в футбол", но только Кремль "играет сам с собой".

Также стоит напомнить, что в Офисе президента тоже подтверждали остановку переговоров с Россией. В том числе, из-за того, что за 82 войны Москва не поменяла риторику, оценку, и продолжает твердить о каком-то "нацизме". Хотя уже документально доказано – в мире существует только российский нацизм.

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