Турция заблокировала заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - FT

Турция заблокировала рассмотрение заявок на вступление стран в НАТО

Власти Турции блокировали рассмотрение заявок Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение вероятность скорейшего вступления двух скандинавских стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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Стало известно, что сегодня планировалось рассмотрение заявок, но Турция этот процесс заблокировала.

Одобрение заявок значило бы начало процесса вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс. Полное присоединение этих стран ожидалось уже в начале июня, но позиция Турции теперь все меняет.

Ранее сообщалось, что президент Турции сказал, что его страна не намерена давать свое согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И остальные участники Альянса должны уважать обеспокоенность Анкары вопросами своей безопасности.

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