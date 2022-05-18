Мы не совершим одну ошибку дважды - Эрдоган о шведах и финнах в НАТО

Турецкий лидер занял категорическую позицию по расширению НАТО на север

Турция не намерена давать свое согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, остальные участники Альянса должны уважать обеспокоенность Анкары вопросами своей безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на съезде правящей партии, пишет Usnews.

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Он подчеркнул, что ранее анонсированный визит в Турцию переговорных делегаций из Стокгольма и Хельсинки не имеет смысла.

"Я уже говорил, что им не стоит себя утруждать. В этом нет необходимости. Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что союзники по Альянсу тоже должны понять позицию Анкары и уважать ее обеспокоенность своей безопасностью.

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"Мы всегда поддерживаем альянс, союзнический дух. Но сказать каждому предложению "да" не можем, не можем сказать "да" союзу с теми странами, которые поддерживают террористов, угрожающих безопасности Турции", - добавил Эрдоган.

Напомним, отказ Эрдогана дать согласие на вступление Швеции и Финляндии застал НАТО врасплох. Турецкий лидер не доволен тем, что эти две страны ранее дали политическое убежище турецким диссидентам и оппозиционерам, в первую очередь представителям курдского народа.

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