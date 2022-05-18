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Президент Молдовы требует вывести военных РФ из Приднестровья

Майя Санду считает, что наличие россиян нарушает нейтралитет республики.
Президент Молдовы требует вывести военных РФ из Приднестровья
Майя Санду на пленарном заседании в Европарламенте, 18 мая. / EPA / UPG

Президент Молдовы Майя Санду во время выступления с трибуны Европарламента сделала заявление, что российским военным необходимо покинуть территорию Приднестровья, так как это нарушает нейтралитет республики. Об этом пишет haqqin.az.

Молдавский лидер требует, что россияне покинули территорию непризнанной республики, так как их присутствие нарушает нейтралитет страны.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы – нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет," - подчеркивает Санду.

Также президент отметила, что Молдова ищет мирное политическое решение по Приднестровью, чтобы учесть суверенитет и целостность страны.

"Правительство пытается сохранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны," - отметила лидер Молдовы.

Ранее мы писали, что россияне отреагировали на подачу заявки в НАТО Финляндии. В МИД страны-агрессора заявили, что ответ РФ будет "сюрпризом" и будет он за военными.

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