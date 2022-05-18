В РФ отреагировали на подачу заявки в НАТО от Финляндии: Решение за военными

По мнению Марии Захаровой, ответ России будет "сюрпризом".

Официальный представитель Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова заявила, что ответ России на вступление Финляндии в НАТО будет "сюрпризом". Отметим, что сегодня послы Финляндии и Швеции в НАТО встретились со Йенсом Столтенбергом и торжественно отдали заявки на вступление в Альянс.

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Однако Россия продолжает запугивать. Захарова заявила, что меры по отношению к Финляндии будут военными.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными," - сообщила российская чиновница.

Ранее мы писали, что две страны уже ободрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Политики из Чехии и Германии подтвердили, что "за" вступление" стран в Альянс.