Без Украины и РФ нет решений продовольственного кризиса - генсек ООН

Можно рассмотреть альтернативные маршруты поставок, однако они не позволят решить проблему, считает Антониу Гутерриш.

Мировое сообщество не сможет решить проблему нехватки продовольствия без поставок из Украины, РФ и Беларуси. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Гутерриш подчеркнул, что нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Беларуси.

"В мире есть достаточно продовольствия. Однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Беларуси", – заявил он.

Гутерриш призвал РФ "обеспечить безопасный экспорт зерна, находящегося в украинских портах".

"Можно рассмотреть альтернативные маршруты, однако они не позволят решить проблему", – добавил генсек.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.