В армии РФ уволены несколько высокопоставленных командиров - разведка

В британской разведке считают, что России будет сложно вернуть себе инициативу с учетом текущих условий.

В последние недели в российской армии были уволены несколько высокопоставленных командиров, ответственных за провал так называемой "спецоперации" на территории Украины. Об этом сообщает британская разведка.

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Согласно информации от британской разведки, генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен от командования 1-й гвардейской танковой армией за неспособность захватить Харьков, а командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов уволен за потерю крейсера Москва.

"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина. Культура поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - сказано в сообщении.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.