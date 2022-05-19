Спикер Госдумы РФ назвал топ-7 стран, "недружественных с Россией"
В Госдуме составили список из семи стран, "недружественных с Россией". Списком поделился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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"Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и будущих кризисов по всему миру", - написал предисловие спикер Госдумы к опубликованному списку.
В топ-7 "недружественных стран" попали США, Канада, Швейцария, Великобритания, ЕС (27 стран), Австралия и Япония.
Отметим, что многие страны после начала полномасштабной войны поддержали Украину. В числе этих стран - США, Канада, страны ЕС и другие, они помогают Украине сдерживать агрессию РФ путем предоставления финансовой помощи, амуниции и вооружения и введения санкций против РФ. Россия считает эти действия "недружественными".
Напомним, что против России ввели 10 128 санкций. В Кремле пытаются отрицать, что это ввело в их страну железный занавес.
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