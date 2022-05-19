Арестович озвучил условие для примирения Украины с Россией

Оно исходит не только от украинского руководства, но и от международных партнеров, говорит он.

Советник главы Офиса президента, подполковник Алексей Арестович озвучил единственное условие, необходимое для примирения Украины с Россией. Компромисса с Москвой и оккупации части страны для "умиротворения" Кремля не будет. Слова политика передает "24 канал".

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Так, Арестович говорит, что речи о каком-либо примирении с врагом в данный момент и быть не должно. Захватчики должны полностью уйти из Украины.

"Единственный вариант примирения – это российская капитуляция, вывод войск и разговоры о компенсация. Это принципиальная позиция руководства государства", – объясняет он.

Вместе с этим советник подчеркивает, что это не только условие президента Владимира Зеленского и другого украинского руководства, но и дипломатов с международными партнерами. Например, это Великобритания и США.

Также Арестович обратился к "мечтателям" в Европе.

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"У мечтателей в Европе есть время, чтобы представить, как все неоднозначно, но ничего их этого не будет, кроме военного поражения России и выброса из Украины вражеских солдат", – подчеркивает политик.

Вместе с этим он указывает, что некоторые государства призывают прекратить огонь любой ценой и хотят повторить Минские соглашения. Но варианта, при котором Украина разрешит россиянам остаться, не будет.

"Отдельные страны могут попытаться договариваться, но видим, каике разносторонние процессы идут в Европе. Они порой будут колебаться, потому что это европейская школа политики", – резюмировал Арестович.

Напомним, ранее о том, что Украина может вернуть временно оккупированные Донбасс с Крымом военным путем, говорили и в НАТО.

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