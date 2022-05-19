Оценка заявки Украины в ЕС будет в конце июня
Украина еще месяц назад заполнила анкету для вступления в ЕС, решение по которому должны принять к концу июня.
Еврокомиссия даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС к концу июня. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
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Шольц напомнил, что Украина запросила членство в ЕС, теперь Еврокомиссия должна дать оценку такому запросу.
"Украина запросила членство в Европейском союзе. Комиссия перед Европейским советом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал он.
Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.
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