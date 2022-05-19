Путин не будет диктовать условия мира - Шольц

Канцлер пообещал и дальше помогать Украине в защите от агрессии России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин не сможет диктовать условия мира. Об этом он заявил на специальном выступлении в Бундестаге, как сообщает Bild.

"Путин по-прежнему считает, что может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же как он ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзов. Потому что украинцы этого не принимают, и мы тоже", - заявил канцлер.

Шольц считает, что президент РФ будет готов всерьез вести мирные переговоры только тогда, когда поймет, что не может сломать обороноспособность Украины. Для этого нужно усилить военную помощь Украине.

"У нас у всех одна общая цель: Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна выжить", – добавил канцлер. При этом Олаф Шольц отметил, что правительство Германии оказывает Киеву военную поддержку "обдуманную, взвешенную и тщательно скоординированную на международном уровне".

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на фронте.

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