Зеленский обсудил с Шольцем ситуацию на фронте

Помимо ситуации на фронте Зеленский и Шольц обсуждали продолжение давления на РФ, санкции и перспективы достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на фронте. Об этом он написал в своем Twitter

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Помимо ситуации на фронте Зеленский и Шольц обсуждали продолжение давления на РФ, санкции и перспективы достижения мира.

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.