В Минобороны РФ не считают "Z" и "V" официальными воинскими символами

По их мнению, данные обозначения не несут "специальной нагрузки".

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин обратился в Министерство обороны РФ с просьбой разъяснить значение знаков "Z" и "V" и причин их использования на российской военной техники. Письменный ответ ведомства появился в Сети.

Отметим, что буквы "Z" и "V" также используются как элемент российской пропаганды. Однако, для МО РФ - это символы, что "не несут специальной нагрузки".

В письменном ответе депутату силовое ведомство заявило, что не считает буквы "Z" и "V" официальными воинскими символами. При этом обтекаемо подтверждают, что их использование - это символ российского нападения на Украину, так как символы "положительно принимаются военнослужащими и гражданами РФ и квазиреспублик".

Ответ Минобороны московскому депутату. / Призрак / Телеграм

Ранее мы писали, что в ОРДЛО запрещают хоронить убитых на войне "мобилизованных" со всеми, поэтому специально создают отдельные кладбища. В "ЛДНР" таким образом хотят избежать панических настроев населения.