В ОРДЛО открывают новые кладбища для захоронений "мобилизованных"

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей появляются новые захоронения исключительно для боевиков.

В населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся под российской оккупацией, стали появляться новые кладбища. Как заявляет Восточная правозащитная группа, на участках хоронят исключительно принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО, что погибли на войне. Об этом пишет УНИАН.

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По информации группы, данные места захоронения уже появились в Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и возле Енакиево. Убитых "мобилизованных" на войне оккупационные "власти" запретили хоронить на общих кладбищах.

"В Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и близ Енакиево выделили земельные участки для захоронения лиц, которые были убиты во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Тела убитых жителей ОРДЛО, которые были принудительно мобилизованы, запрещено хоронить на общих кладбищах," - отмечают в Восточной правозащитной группе.

Данные меры нужны захватчикам, чтобы не сеять панику среди местных жителей. Однако, жены "призванных" уже начали выходить на митинги с требованием вернуть мужчин домой. Женщины заявляют, что российское командование бросает батальоны "ЛДНР", а также официально их не записывает в ряды своей армии.

Ранее мы писали, что рашисты привезли пропагандистов в Мариуполь, чтобы обвинить Украину в разрушении города. Также Россия "мягко принуждает" жителей подписывать письменные "показания", что Мариуполь разрушили украинские военные.