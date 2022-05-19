Британия заморозила активы авиакомпаний РФ

В британский санкционный список включены российские авиакомпании.

Великобритания включила в санкционные списки Аэрофлот, Россия и Уральские авиалинии. Об этом сообщает минфин Великобритании.

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Санкции предусматривают заморозку активов этих авиакомпаний. В МИД Британии посчитали, что санкции лишат российские компании возможных денежных поступлений в 50 млн фунтов стерлингов.

"Правительство Великобритании сегодня объявило о введении новых санкций против российского сектора воздушных перевозок. Принадлежащая крупнейшая авиакомпания России Аэрофлот, Уральские авиалинии и Россия теперь не смогут продать выгодные места, ранее забронированные для их самолетов в графике прибытия (авиатранспорта) в аэропорты Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.